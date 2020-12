ŠENTJUR Zdravstveni dom vabi na cepljenje

Šentjurski zdravstveni dom poziva občane, naj se pri osebnem zdravniku naročijo na cepljenje proti korona virusu.

Prve pošilj ke cepiva so v državo prispele v nedeljo, prvi odmerki pa bodo namenjeni oskrbovancem in zaposlenim v domovih starejših ter najbolj izpostavljenim in ogroženim zdravstvenim delavcem.

Kakor so zapisali, bodo v Slovenijo vsak teden prihajale nove pošiljke, zato je potrebno pridobiti osebe, ki so se pripravljene cepiti. Osebni zdravniki jih bodo uvrščali na čakalni seznam in obvestili, kdaj bo cepivo na voljo.

PŠ