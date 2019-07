ŠENTJUR Zasegli predmete, kdo je lastnik?

Šentjurski policisti so pri hišni preiskavi zasegli generator toplega zrakaznamke Master, kotni bru silnik zna mke Alpha Tools z nameščeno rezalnoploščo, dva delovna reflektorja in kovinsko posodo rjave barve za gorivo. Gre za predmete neznanega izvora, lahko da so bili tudi ukradeni.

Lastnike predmetov pozivajo, naj se z listinami, ki dokazujejo lastništvooziroma drugimi dokazi o izvoru lastništva, oglasijo na Policijskopostajo Šentjur oziroma pokličejo na telefonsko številko 03/746-41-50 ali 113.

PŠ