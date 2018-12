ŠENTJUR Začenja se veseli december

S prižigom ognja s skavti se v Občini Šentjur v ponedeljek začenja obsežen program prireditev na Mestnem trgu. Vse do Silvestrskega večera, ko se bodo Šentjurčani v novo leto podali ob zvokih skupine Petka in predvidoma tudi županovi poslanici, bodo vsakodnevne prireditve tokrat imele poudarek na generaciji najmlajših. Med izvajalci so večinoma domača društva, večina prireditev pa bo pod šotorom.

Program Decembra ob mestnem ognjišču 2018, Mestni trg, Šentjur

Vsak dan med 18.00 in 19.00 brezplačne palačinke za otroke

12.

17.00 – prižig ognja s šentjurskimi skavti

17.15–18.30 – delavnice in animacija za otroke: Plesna šola Pleši z mano s plesnimi točkami otrok

12.

17.00–18.30 – delavnice za otroke

17.15–17.45 – zumba za otroke: DPM Šentjur

17.45–18.30 – pravljica za otroke: Knjižnica Šentjur

12.

17.15–18.30 – lutkarije za otroke: Tanja Gobec

18.30 – košarkarji med nami – druženje s člani KK Šentjur in spretnostne igre z žogo

12.

17.00–18.30 – delavnice za otroke

od 17.00 dalje – medgeneracijsko praznično druženje udeležencev UTŽO LU Šentjur:

– nastop plesne šole Pleši z mano

– pravljičarka Gusta z Univerze za tretje življenjsko obdobje Šmarje pri Jelšah

– Ples boginje Isis: Orientalski plesi Nina

– Ljudski pevci s Prevorja s harmonikarjem Dragom Žekarjem

– Folklorna skupina Lintvar

– zapojte ob zvokih citer z Lušnim orkestrom in Zvenečimi jelšami

12.

17.15–18.30 – lutkarije za otroke: Tanja Gobec

18.30–19.00 – nastop Pihalnega orkestra Šentjur

19.00 – nastop MoPZ skl. Ipavcev Šentjur

12.

17.00–18.30 – delavnice in animacija za otroke: DPM Šentjur in OZRK Šentjur – peka penic

19.00 – MePZ sv. Jakob in MoPS Jakobčani

12.

17.00–18.30 – delavnice in animacija za otroke

18.30 – obisk Božička

12.

17.00–18.30 – delavnice, animacija in družabne igre za otroke: MC Šentjur

18.30 – kulturno-zabavni program za obiskovalce

12.

17.00–18.30 – delavnice in animacija za otroke

18.00 – nastop pevskega zbora Sonček

12.

17.00–18.30 – delavnice in animacija za otroke: DPM Šentjur

18.30 – nastop ansambla PIK

12.:

17.00–18.30 – delavnice in animacija za otroke

18.30 – kulturno-zabavni program za obiskovalce

Silvestrovanje za otroke

12. ob 17.00

– pester program z božičkovim škratom, ki bo na oder pripeljal zimske vile in škrate, s katerimi boste lahko skupaj zaplesali in pričakali Božička ter dedka Mraza

– stojnice s sladkimi in slanimi dobrotami za male in velike obiskovalce

Organizator: Plesi orienta Nina, Deplo, s. p. v sodelovanju z Mestno skupnostjo Šentjur

Silvestrovanje na Mestnem trgu v Šentjurju z ansamblom PETKA