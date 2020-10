ŠENTJUR Začeli so se Ipavčevi dnevi

Z Gala koncertnim večerom Josip Ipavec in Peter I. Čajkovski – dva slovanska romantika so se nocoj začeli Ipavčevi kulturni dnevi. Potekali bodo ves mesec, vse prireditve so brezplačne, vendar morajo obiskovalci upoštevati epidemiološke omejitve in navodila, zato priporočajo tudi rezervacije za posamezne dogodke.

Šentjurčani so zadovoljni, da jim je glede na razmere in v kulturi zelo neprijaznemu letu uspelo pripraviti program, zlasti ker se že pripravljajo na prihodnje leto, ko bodo obeležili stoletnico smrti Josipa Ipavca, kar bomo zaznamovali tudi na državni ravni.

PŠ (foto: David Novak)