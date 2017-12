V Šentjurju, ki je močno izpostavljen poplavam Voglajne in njenih pritokov, že nekaj let delajo na protipolavnih ukrepih. V prihodnjih dveh letih naj bi za zadnje faze projekta namenili slabih 10 milijonov evrov – z deli naj bi začeli izvedli v drugem polletju prihodnjega leta in prvem delu leta 2019.

Vrednost celotnega projekta je sicer ocenjena na okoli 13 milijonov evrov. (povzeto po STA)

Več tudi v današnjem Celjanu.