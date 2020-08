ŠENTJUR Z ministrom Bizjakom tudi o navezovalni cesti

Na delovnem obisku v Šentjurju se bo s sodelavci jutri (sreda) mudil okoljs ki minister Andrej Viizjak.

Sestal se bo z vodstvom občine, spregovorili pa bodo predvsem o uresničevanju projektov iz dogovora za razvoj regije. Beseda bo tekla o nadaljevanju izvedbe protipoplavnih ukrepov, izgradnji in obnovi vodovoda in kanalizacije, sanaciji celjske kotline v delu, ki se nanaša na Šentjur, kakor tudi o izgradnji navezovalne ceste do Dramelj z vidika okoljskih problemov.

Prihodnji petek (4. septembra) bo Šentjur obiskal še minister za infrastrukturo Janez Vrtovec v spremstvu direktorice DRSI Ljiljane Hera.

PŠ