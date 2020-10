ŠENTJUR Virus vdrl tudi v dom starostnikov

Šentjurski dom starejših je bil med redkimi v državi, ki se je vse od začetka epidemije uspel otepati vnosu koronavirusne bolezni.

Zdaj so s preventivnim testiranjem odkrili dva oskrbovanca s covidom, oba sta se verjetno okužila v celjski bolnišnici.

Okužbo so potrdili tudi pri eni od zaposlenih, ki pa naj bi koronavirus staknila v domačem okolju. Začasno so jo odstranili iz delovnega procesa.

Ostali preventivni testi so bili negativni. Življenje in delo v domu sicer poteka po ustaljenih tirnicah, upoštevajoč priporočila in navodila pristojnih služb.

