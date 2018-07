ŠENTJUR V SDS imena županskega kandidata še ne izdajo

Predsednik šentjurskega območnega odbora SDS Jože Korže (na fotografiji) je za naš medij potrdil, da je stranka že našla kandidata, ki se bo na njihovi listi jeseni potegoval za županski st olček. Njegovo ime bodo objavili v drugi polovici avgusta.

»Gre za neodvisnega kandidata, ki ni v naši stranki, bi pa lahko bil po volji več strankam na šentjurskem političnem prizorišču. Je podjetnik, v Šentjurju je ustvaril intelektualno podjetje in ga tudi vodi, v njem je deset zaposlenih«, ga je opisal Korže.

Od novinca pričakuje, da bo umiril odnose na relaciji župan – občinske službe in poskrbel za boljše gospodarske pogoje v občini. »V vsakem primeru bo kandidiral na naši listi, a če bi ga katera stranka še želela podpreti, je to seveda dobrodošlo in bi morda lahko že pomenilo zametek desnega političnega bloka na lokalni ravni. To bi bil trden blok, se pa morajo nekatere stranke v občinskem svetu malo vzeti k sebi«, dodaja Korže.

Več preberite v Celjanu

PŠ