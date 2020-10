ŠENTJUR V načrtih imajo mestni park

V naslednjih treh letih naj bi Šentjur dobil mestni park.

Kakor se za vsako mesto spodobi, so si tudi Šentjurčani zaželeli nekaj lepo urejenih in smiselno zasnovanih zelenih površin, predvsem pa bi park ob Pešnici povezoval dva dela mesta in znatno pripomogel z dvigu kakovosti bivanja.

Projekt je še na ravni idej in zasnov. »Delali bi po fazah. Vse je povezano s financami, možnosti je veliko, a želimo, da bi z leti projekt lahko dograjevali in dopolnjevali«, pojasni župan Marko Diaci.

V parku so predvidene sprehajalne poti, fitnes na prostem, balinišče, prostor za piknik, kavarna, parkirišče, PZA (parkiriš če za avtodome), igrišče za mali nogomet bodo najverjetneje prestavili, v dolgoročnih načrtih je tudi obvozna cesta. Na območju bi najbrž lahko zgradili tudi novi vrtec, saj je objekt v centru že dotrajan, v prihodnosti bi se na tem predelu bržčas našle še površine za večstanovanjski objekt.

Sredstva nameravajo Šentjurčani poiskati na razpisih.

PŠ

