ŠENTJUR V Hruševcu bodo gradili stanovanja

Zasebni investitor podjetje Ku-Bo iz Šentjurja namerava v Hruševcu zgraditi nova stanovanja in bržčas še nekaj poslovnih prostorov.

Od zadnje stanovanjske gradnje v Šentjurju je minilo poldrugo desetletje, ko so na Orožnovi zgradili večstanovanjski objekt Livada 1, pred tem pa novih stanovanj niso gradili kar dvajset let.

Koliko bo stanovanj in v kakšni izmeri, bodo stanovanje enote izključno namenjene za trg oziroma bo vmes tudi kakšno neprofitno stanovanje, koliko bo poslovnih prostorov in za katero dejavnost bodo namenjeni, je v tem hipu še veliko prezgodaj govoriti, saj so načrti še na ravni idejnih zasnov. Z istim razlogom je prav tako še nemogoče sklepati o časovnici gradnje in približni oceni višine naložbe.

»Zaenkrat smo ravno v fazi priprave idejnega načrta, tako da vam več informacij v tem trenutku težko posredujem. Vsekakor pa je planirana izgradnja stanovanjskega objekta, morda celo kombinacija s poslovnim delom v manjšem obsegu«, nam je potrdil direktor družbe Ku-Bo Boštjan Kukovičič.

PŠ