V požaru, ki je včeraj okoli 11. ure dopoldne izbruhnil v stanovanjski hiši v Svetelki na območju občine Šentjur, je včeraj umrl 53-letni domačin. V hiši je živel sam.

Zoglenelo truplo so med posredovanjem našli gasilci iz Dramelj in Lokarja (foto: PGD Dramlja, slika je simbolična), ki so ogenj tudi pogasili. Okoliščine dogodka in vzrok požara pristojne službe še preiskujejo.