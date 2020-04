ŠENTJUR V domu starejših dobili vizirje, oprema kopni

V domu starejših v Šentjurju so nam potrdili prejem kar dveh paketov zaščitnih vizirjev, ki so poleg mask trenutno med najbolj iskanimi. Dostavili so jim jih iz konjiške Tiskarne Petrič in Društv a elektronikov Slovenije. Direktorica doma Vesna Razboršek je vizirje opredelila za zelo dragoceni pripomoček, ki pa ga trenutno ne potrebujejo, saj nimajo okuženih.

»Lahko bi dejali, da smo hermetično zaprti. Sreča pa je, da imamo na spodnji, južni strani doma ograjeni atrij, ki je dovolj velik, da lahko oskrbovanci tam posedijo na varni razdalji, zunaj izvajamo tudi telovadbo. Poudariti moram, da zelo spoštujejo p riporočila, razkužujejo si roke in uporabljajo maske. Zelo se zavedajo nevarnosti in se nam zahvaljujejo za našo skrb, da se sami zato počutijo varnejše«, pravi direktorica.

Opozorila pa je, da jim hitro kopni zaščitna oprema. Dnevno porabijo 250 kirurških mask, ki jih sami skoraj ne morejo več kupiti, podražitve si sledijo že na dva dneva, zato bodo pristojno ministrstvo opozorili na nujnost obnove zaloge. »Nakupili smo, kolikor smo lahko, nekaj smo dobili z donacijami. A stanje se v hipu lahko spremeni in takrat maske, ki jih imamo le za tri dneve vnaprej, ne bodo več dovolj.

PŠ