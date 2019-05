ŠENTJUR Ujeli in pridržali predrznega voznika

Policistom je uspelo prijeti predrznega voznika srebrnega pasata karavan, ki je včeraj ogrožal udeležence v prometu na relaciji Šentvid pri Grobelnem – Grobelno – Gorica pri Slivnici – Loka – Prevorje in v več krajih na Kozjanskem. Za pomoč so prosili tudi očividce, kar je očitno pomagalo, zdaj pa jih pozivajo, naj policiji podajo še svoja zapažanja.

Izkazalo se je, da gre za 21-letnega storilca, ki so ga že večkrat obravnavali. Tudi tokrat je počenjal težave, saj je v Lopaci, kjer so ga uspeli zaustaviti, napadel policiste. Prislužil si je kazensko ovadbo, tudi sicer pa je v preteklosti storil že veliko kaznivih dejanj, za kar je bil večkrat obravnavan in kaznovan. Tako je januarja letos povzročil nesrečo s pobegom, vozil je brez vozniškega dovoljenja in z ukradenimi tablicami.

(fotografija je simbolična)

PŠ