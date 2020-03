ŠENTJUR Trije okuženi z Grobelnega

Po podatkih regijskega štaba civilne zaščite in NIJZ so v šentjurski občini zabeležili tri primere okužbe s koronavirusom.

Vsi okuženi prihajajo z Grobelnega. Pojav je bilo do neke mere pričakovati, saj gre za predel, ki meji na občino Šmarje pri Jelšah, del Grobelnega pa tudi sega v sosednjo občino. Statistika je sicer nekoliko nejasna, saj okužene iz Šmarja pri Jelšah vodi posebej, za okužene z območja Grobelnega pa ni jasno, v katero občino sodijo.

V Šentjurju so danes sicer že objavili poziv po zaprtju gostinskih in drugih lokalov ter vseh neživilskih trgovin, preklicali so torkovo sejo občinskega sveta, vodstvo občine pa je s predstavniki civilne zaščite prekinilo fizične stike, da bi se izognili širitvi virusa. Komunikacija bo potekala telefonsko in v elektronski obliki.

PŠ