ŠENTJUR Trgovke pomagale uloviti tatova

Iz ene od šentjurskih trgovin so policiste včeraj obvestili, da so opazili, kako nameravata neznanca ukrasti več artiklov.

Ukradene predmete – večja količina parfumov, britvic in čokolad – so jima trgovke uspele zaseči, zapomnile so si tudi vozilo, s katerim sta pobegnila. Patrulja ju je ustavila na avtocestnem izvozu v Slovenskih Konjicah.

Izkazalo se je, da gre za 41 in 47-letna Mariborčana. V avtu sta imela več različnega orodja, ki sta ga predhodno ukradla v drugi šentjurski trgovini. Predmete so jima zasegli, čaka ju kazenska ovadba.

(fotografija je ponazoritvena)

