ŠENTJUR Tovornjake bi usmerili AC in HC

Šentjurčani so pobudniki predloga, po katerem vozniki težkih tovornjakov za tranzit ne bi smeli več uporabljati cest v naseljih in mestih, temveč bi morali peljati po avtocestah in hitrih cestah.

Bistvo predloga, ki ga podpirajo Dars, pristojna ministrstva in Skupnost občin Slovenije, je v tem, da bi težki tovornjaki morali uporabljati avtoceste tam, kjer je to mogoče. Zdaj se večinoma izogibajo plačilu cestnin, na prepovedi vožnje po lokalnih odsekih se ne ozirajo.

Samo na relaciji med Celjem in Šentjurjem so se te kršitve povečale za več kot dvakrat. Škoda je dvojna – država je prikrajšana za cestnine, lokalne skupnosti pa imajo škodo na infrastrukturi. Vsakodnevno nastajajo zastoji, promet je za šolarje precej bolj nevaren.

