ŠENTJUR Štuhec presenetil z ostro retoriko

Na pogovornem večeru, ki ga je v šentjurski občinski sejni sobi pripravila Delavska zveza SDS, poimenovali pa so ga poimenovali »Zaslužim si vedeti resnico«, je svoje poglede predstavil teolog in filozof dr. Ivan Štuhec.

Štuhec je svojih predavanjih znal biti kritičen do obeh političnih opcij, tokrat pa se je najbolj obregnil ob medije, zlasti časopise, ki da so naposled odvrgli maske in se odkrito deklarirali za prolevičarske. Govoril je o prednostih katoliške cerkve pred pravoslavno in se v drugem delu večera tudi ogradil od zagovornikov uvedbe verouka v šole.

