ŠENTJUR Srečanje ustvarjalcev turistične ponudbe

Na turistični kmetiji Žurej v Javorju v Gorici pri Slivnici se bodo danes srečali šentjurski ustvarjalci turistične ponudbe.

Delovni naziv srečanja je Kulinarični izzivi v destinaciji, namenjeno pa je izmenjavi idej, izkušenj in povezovanju turističnih ponudnikov in tistih, ki na to pot šele stopajo. Osrednji gost bo prof. dr. Janez Bogataj (na sliki), ambasador Slovenije v projektu Evropske gastronomske regije 2021. Naša država namreč želi postati prepoznavna destinacija z visoko kakovostno, inovativno in avtentično ponudbo hrane in vina.

PŠ