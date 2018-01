Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Celje: Denar ponarejala domačina

Celjski kriminalisti, so skupaj s šentjurskimi in šmarskimi policisti, so v zadnjih tednih obravnavali več kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Storilec je v gostinskih lokalih in trgovinah na območju Šentjurja, Šmarja pri Jelšah in Celja unovčil več ponarejenih bankovcev za 200 evrov .

Policisti so pred dnevu prostost odvzeli 34-letnemu moškemu doma iz območja Šentjurja in 25-letniku z območja Šmarja pri Jelšah. Pri obeh so opravili hišni preiskavi. 25-letnika bodo zaradi ponarejanja kazensko ovadili.