ŠENTJUR ŠKMŠ zbral pomoč za socialno ogrožene družine

Študentski klub mladih Šentjur (ŠKMŠ) je v dvodnev ni akcij, ki so jo izvedli prejšnji teden, zbral pomoč za socialno ogrožene družine.

Kakor ocenjujejo, bodo z dobrinami in zbranim denarjem lahko pomagali več kot tridesetim družinam.

Predsednik kluba Miha Oman pravi, da so presegli pričakovanja, odziv je bil dober, zato se zahvaljuje vsem društvom, ki so jim v akciji pomagala. »Že v soboto smo zbrane stvari predali Zvezi prijateljev mladine (ZPM). Bilo je veliko oblačil, obutve in hrane, tudi sto evrov za plačilo položnic. Čakamo še na vrednostne bone iz Lidla, ki jih bomo prav tako do konca tedna predali ZPM.«

ŠKMŠ je pred tem že sam daroval del finančnih sredstev v te namene.

PŠ