ŠENTJUR Septembra bo dokončana steza ob Pešnici

S podpisom izvajalske pogodbe med Občino Šentjur in slatinsko družbo Kit-ak za dokončno ureditev kolesarske in pešpoti skozi mesto si bodo Šentjurčani zagotovili prijeten in varen prehod skozi mesto vse od zdravstvenega doma do Zidanškove ulice.

Celotna naložba, ki naj bi jo dokončali in namenu predali v septembru, bo veljala nekaj manj kot 250.000 evrov, pri čemer so Šentjurčani uspeli pridobiti približno dve petini sofinancerskih sredstev evropskega kohezijskega sklada. Ob trasi so tudi skoraj vse pomembnejše točke v mestu.

PŠ