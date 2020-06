Šentjurska občina se bo s podelitvijo nagrad in pohval v ponedeljek zahvalila naj prostovoljcem, ki so s svojim delom in požrtvovalnostjo veliko pripomogli v skupno dobro in se izkazali pri pomoči soljudem.

Letošnji naj prostovoljci so Petra Korenjak (kategorija do 18 let), Ambrož Romih (od 19 do 30 let), Jožica Ratej in Rudi Budna (nad 31 let) ter Stanka Tajnšek (za delo z otroki in mladino).

Podelili bodo še enajst pohval posameznikom.

PŠ