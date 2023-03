ŠENTJUR Razglasili naj športnike 2022

Tekvondoistka kluba Ahac Veronika Planko, tenisač Žiga Kovačič, atlet Filip Cmok (na sliki levo) in klubski kolega Plankove Marko Pečar so šentjurski športniki za leto 2022.

Razglasili so jih na večerni slovesnosti v Ipavčevem kulturnem centru.

Za ekipe leta so izbrali šentjursko atletsko moštvo v kros teku v konkurenci U16, Laro Brance in Nastjo Mastnak (TBA) ter plesno ekipo Mata Hari in la cassa de pappel. Naj športnik inval id je znova metalec Henrik Plank (na sliki desno), med tremi dobitniki priznanj za posebne in rekreativne športne dosežke pa najdemo tudi predsednika KS Grobelno Romana Hriberška, ki mu priznavajo posebne zasluge pri gradnji športnega igrišča na Grobelnem, je pa tudi eden glavnih organizatorjev kolesarske dirke po Sloveniji.

(PŠ)