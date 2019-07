ŠENTJUR Prijeta vlomilca ukradla preko sto predmetov

Policija je prijela 22- in 20-letnega Šentjurčana, ki sta osumljena večjega števila vlomov v hiše, vikende, gospodarska poslopja, velikih tatvin in vandalizma. Skupno gmotno škodo, ki naj bi j o v maju in juniju povzročila, znaša okoli 15.000 evrov. V preiskavi so zasegli več kot sto različnih predmetov, tudi motorno kolo, štirikolesnik in več električnega orodja.

22-letnik je že znanec policije, večkrat so ga obravnavali za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete, nasilništvo (v družini, napad na policiste) in nevarne vožnje v cestnem prometu. Doslej so ga obravnavali 33 kaznivih dejanj, v novi kazenski ovadbi pa je zapisanih osem (prikrivanje, poškodovanje tuje stvari idr.). Preiskovalni sodnik ni okleval in je zanj odredil pripor, medtem pa policisti poizvedujejo, če je na območju njihove uprave storil še kakšno kaznivo dejanje, ki ni zajeto v novi ovadbi.

PŠ