Skoraj ne mine teden, ko na območju Policijske uprave Celje ne bi izsledili ilegalnih prebežnikov. Včeraj so na območju Hotunj tako prijeli četverico Afganistancev, ki so se v našo državo pretihotapili tako, da so se na tovornem vozilu skrili med tovor.

Po ugotovitvah policije so v Slovenijo prišli čez mejni prehod Obrežje. Med postopkom so vsi zaprosili za mednarodno zaščito, zato so jih odpeljali v dom za azilante.

(slika je simbolična)

PŠ