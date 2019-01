ŠENTJUR Prijeli objestneža in britanskega prestopnika

Šentjurski policisti v zadnjih urah niso sedeli križem rok. Najprej so se ukvarjali z 21-letnim voznikom, sicer večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki se ni zmenil za znake policijske patrulje, ki ga je zaustavljala. S polno hitrostjo je odpeljal v smeri Grobelnega, pri tem nevarno prehiteval, vozil celo po pločniku in zatem treščil v ograjo na mostu.

To ga še ni ustav ilo, saj je beg nadaljeval peš, a so ga ujeli. Ugotovljeno je bilo, da je vozil brez vozniškega dovoljenja ter neregistrirano vozilo s tablicami, ki so pripadale drugemu vozilu. Avto so mu zasegli, prislužil si je tudi kazensko ovadbo.

Kmalu zatem so pri avtocestnem izvozu v Dramljah pripadniki policijske postaje za izravnalne ukrepe ustavili in pregledali 41-letnega voznika iz Velike Britanije. Na njegovem novejšem vozilu so bile švedske registrske tablice. Izkazalo se je, da je avto ukraden, zato so ga tudi njemu zasegli. Kolikšna je voznikova vloga pri tem, bodo še ugotovili.

