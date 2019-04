ŠENTJUR Prihaja Šentjurjevo 2019

Z Društveno tržnico, kjer se bodo na Zgornjem trgu predstavljala šentjurska društva, se v petek začenjajo prireditve Šentjurjevega 2019. Osrednja turistična prireditev v občini vselej privabi veliko število obiskovalcev, letošnja izvedba je že devetindvajseta po vrsti, zaradi Velike noči so jo tokrat na koledar uvrstili teden dni prej.

»Med ostalim bo v petek tradicionalna postavitev mlaja, prireditve se potem nadaljujejo v soboto, čemur bo sledil velikonočni premor. Drugi del se začne 24. aprila s prireditvijo Mesto praznuje, nadaljevalo se bo vse do drugega maja, ko bomo zaključili z etno koncertom na Botričnici. Sledimo preverjenemu nekajletnemu konceptu z novostjo, ko se bodo prvič pred revijo narodno zabavnih ansamblov lahko predstavili naši mladi glasbeniki v starosti do 16 let.«, je strnil Jure Raztočnik, predsednik Mestne skupnosti Šentjur, glavnega organizatorja prireditve, ki sta jo sicer pomagala pripraviti še Občina Šentjur in Razvojna agencija Kozjansko.

Ob prireditvenih dnevih bodo na lokalnih cestah in javnih poteh občasne zapore, veljal bo poseben prometni režim, to soboto se bo med železniško postajo in Zgornjim trgom možno popeljati po krožni poti s turističnim vlakcem.

PŠ