ŠENTJUR Prenovili športni objekt in Ipavčev vrt

Šentjurčani danes namenu slovesno predajajo energetsko obnovljen objekt v Športnem parku, ki so mu uredili garderobe in druge prostore, s čemer so društvom izboljšali pogoje za del o in vadbo, ter vrt Ipavčeve hiše na Zgornjem trgu – projekt se je začel že v lanskem letu evropske kulturne dediščine, ko so obeležili obletnico smrti skladateljev Ipavcev.

»Namen naložbe je bil povečati privlačnost Zgornjega trga tudi z ureditvijo tega dela, tako smo povezali protokolarni objekt z novo glasbeno šolo. Vrt je čudovit in vreden ogleda, potrudili smo se, saj s tem na nek način ustvarjamo zgodovino, naši znameniti skladatelji pa si zaslužijo urejen prostor, kjer so nekoč ustvarjali«, je dejal šentjurski župan Marko Diaci.

PŠ