Šentjur: Pred dnevi hudo ranjen krajan, ki je padel s terase

Šentjurski policisti poročajo o hudo ranjenem krajanu Visoč, ki je pred dnevi padel s terase v globino, na asfaltna tla. Odpeljali so ga v UKC Maribor.

Še drugi nedavni dogodki z območja PP Šentjur:

11. 4.2018 je V Dolgi gori je lastnik travnika kuril ob gozdu. Ogenj se je razširil na podrast v gozdu. Požar je lokaliziral sam, dokončno pa so ogenj pogasili gasilci iz lokalnih PGD. Kršitelju je bila izrečena globa.

14.4.2018 so policisti na regijskem nivoju iskali moškega iz območja Celja, ki se je odpeljal od doma in je obstajala možnost, da se je izgubil (bolezen). Omenjeni je v Slovenski Bistrici naletel na policiste, ki so ga ustavili in odpeljali k zdravniku.

Zaradi hudega naliva se je v večernih urah 16. 4. 2018 v Stopčah sprožil zemeljski plaz, ki je zaprl tudi del ceste. Plazovito zemljo je navozila voznica, ki se je poškodovala podvozje svojega vozila.

Ko so izčrpane vse moči argumentov, pride v veljavo le še argument moči. Tako razmišljajo številni kršitelji, ki grozijo drugim, da bi drugače misleče prepričali. V naših krajih sta si takšnih groženj lotila dva občana. Eden je grozil z resnim napadom na življenje, drugi pa je napovedal kar prihod mafije, ki bo spore uredila na prepričljivejši način. Policisti bodo v obeh primerih zbrali obvestila in zoper kršitelje ustrezno ukrepali. Zagotovo pa izrekanje groženj ni poceni, ko se v reševanje ogroženih vključi policija.

KOLESARJI

Pred samim kolesarjenjem, še posebej pa spomladi pred začetkom sezone, preverite tehnično brezhibnost kolesa. Prav tako je zelo pomembna oprema kolesarja. Za kolesarja je nujna kolesarska čelada, ki ščiti glavo pri morebitnem padcu. Prav tako je pomembno, da imamo športna oblačila, ki omogočajo dovolj prilagodljivosti. Oblačila naj bodo svetle barve, uporabimo lahko tudi odsevni brezrokavnik, da nas bodo vozniki prej opazili. Hlačnice spnemo skupaj, lahko z odsevnim trakom, ter tako preprečimo, da bi nam zašle med napere.

Kolesarji spadajo med ranljivejše udeležence, zato morajo biti vozniki motornih vozil posebej skrbni in pozorni na kolesarje, upoštevati morajo pravila prednosti (na prehodih počakajte kolesarji imajo prednost), vožnja mimo kolesarja naj poteka vsaj 50 cm stran od kolesarja, drugače lahko kolesar izgubi ravnotežje, v naseljih zmanjšajte hitrost.

Kolesarji ne smejo ogrožati pešcev, ter morajo prilagoditi svoje ravnanje v prometu, upoštevati morajo prometne predpise in ne voziti v nasprotni smeri, saj tako ogrožajo svoje vedenje.

Pripravil:

Dež. PP Andrej Mestek