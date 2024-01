ŠENTJUR Potniki obstali v snegu in mrazu

Zaradi pretrganih električnih vodov je v soboto v zgodnjih večernih urah med Ponikvo in Grobelnim obstal elektro motorni potniški vlak.

Namenjen je iz iz Maribora v Ljubljano, na njem je bilo približno 50 potnikov, tudi dojenček.

Po približno dveh urah so kompozicijo povlekli do Šentjurja ter premražene potnike (gretje na vlaku ni delovalo) namestili v čakalnico železniške postaje.

Kasneje so jih do Celja odpeljali z avtobusom, do prestolnice pa so nato lahko odšli z drugim vlakom.

Zaradi zapletov in zapoznelega nadomestnega prevoza, ki je bil posledica snežnih razmer, bodo Slovenske železnice potnikom povrnile znesek za vozovnice.

PŠ