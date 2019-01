ŠENTJUR Pogovorni večer z dr. Ivanom Štuhcem

V sejni sobi Občine Šentjur v četrtek (ob 17h) pripravljajo pogovorni večer z znanim slo venskim teologom, profesorjem, filozofom in piscem dr. Ivanom Štuhcem. Svoj poglede bo predstavil pod skupno temo »Zaslužim si vedeti resnico«.

Pogovorni večer pripravlja šentjurska SDS, zato je jasno, da Štuhec prihaja z desnega političnega pola, vendar so njegova razmišljanja politično in družbeno široka, predvsem pa kritična do obeh strani. Tudi zato mu pravijo filozof morale, je tudi odličen komentator, brez dlake na jeziku govori o stanju duha v naši družbi, cerkvi in politiki. V cerkvenih krogih je med redkimi, ki priznava tudi dobre plati prejšnjega sistema. Njegova predavanja so vselej med bolje obiskanimi.

PŠ