Občina Šentjur je danes podaljšala rok za naročilo zaščitnih mask za gospodinjstva.

To so storili zaradi velikega povpraševanja (prvi dan so prejeli 300 klicev, podatkov za včeraj in danes še ni). Občani si svoj par mask na gospodinjstvo lahko zagotovijo s klicem na telefon 03 747 13 60.

Naročila bo občina sprejemala tudi prihodnji teden, prav tako od torka do četrtka med 9. in 14. uro oziroma do porabe zalog. Maske bodo dostavili po pošti.

