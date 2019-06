ŠENTJUR Počitniško delo kot pomoč javnim zavodom

Šentjurska občina je prvič objavila razpis za počitniško delo. Poimenovala ga je »Šentjur, mene imaš«, namenjen pa je šentjurskim dijakom in študentom, ki želijo med počitnicami okrepiti skrb za čisto in urejeno okolje, zraven pa še kaj zaslužiti.

Počitnikarji naj bi zlasti pomagali lokalnim javnim zavodom – najprej pride na vrsto vrtec, kjer je potrebno prebarvati otroška igrala. V vsakem od štirih tedenskih terminov (končali se bodo 2. avgusta) bodo na podlagi prijav izbrali po pet kandidatov, ki bodo predhodno morali opraviti dvourno izobraževanje iz varstva pri delu.

Prijave morajo kandidati oddati med 20. in 26 junijem po elektronski pošti (mladi@ra-kozjansko.si), dodatne informacije so na voljo v mladinskem centru. Delo bo dobilo prvih dvajset kandidatov s pravilno izpolnjenimi obrazci, za svoje delo bodo nagrajeni s štirimi evri na uro in malico.

PŠ