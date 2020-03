ŠENTJUR Po odkritju virusa iščejo prostovoljce

Po navedbah NIJZ so tudi v Šentjurju naleteli na prva dva primera okužbe, s čemer so demantirali podatke regijskega štaba civilne zaščite, ki je že pred dnevi v statistiko zajel tri primere ko ronavirusa z Grobelnega. Okužbo so v občini pričakovali in zagotavljajo, da so nanjo dobro pripravljeni.

»Ponovno apeliramo, da striktno upoštevate napotke zdravstvene stroke ter vladne odredbe o omejitvi gibanja in zbiranja v večjih skupinah. To velja za vse nas, brez izjeme, ne glede na to, ali kažete znake okužbe. Zmanjšajte stike z drugimi, omejite se na najnujnejše«, so med drugim navedli v obvestilu.

Iščejo tudi prostovoljce za solidarnostno pomoč, ki bi bili civilni zaščiti na voljo v primeru dodatnih potreb na terenu, predvsem za oskrbo ostarelih in bolnih.

PŠ