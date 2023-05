ŠENTJUR Plazovi lahko da se bodo še sprožili

Šentjursko je med najbolj plazovitimi območji v državi. Evidentiranih je več kot sto plazišč, zato je ob minulem obilnem deževju obstajala realna možnost, da bi se kateri tudi sprožil.

Gasilska društva so bila v pripravljenosti, vendar večjih težav za zdaj ni bilo, bi pa do premikanja zemljine v naslednjih dnevih še lahko prišlo, opozarja šentjurski župan Marko Diaci. »Ocenjevanje plazov po nedavnem deževju bo trajalo še nekaj časa in določeni plazovi se bodo šele sprožili. Večjih težav nismo imeli, a prehitro je še karkoli reči. Poročila še zbiramo, bilo je nekaj vdorov vode v objekte.«

PŠ