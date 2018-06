ŠENTJUR Planina s prenovljenimi cestnimi odseki

V krajevni skupnosti Planina pri Sevnici se od petka tudi uradno ponašajo z več prenovljenimi odseki lokalnih cest (skupna vrednost naložbe znaša 236.000 evrov), obnovili so tudi državno cesto med Lokami in Ledinščico (na sliki), ki jo je v celoti plačala država. Že po tradiciji so se po obnovljenih odsekih najprej simbolično z Marofa podali vozniki Tomosovih mopedov, karavana je pripeljala do naselja Tajhte, kjer je bila osrednja slovesnost.

Pridobitve so najbolj pomembne za dobrih 1500 krajanov, nekaj povezav je bilo pred obnovo skoraj že neuporabnih. »Del teh cest je bilo v makadamski izvedbi. Marof in Tajhte sta sicer imela asfalt, vendar so ga položili že pred tridesetimi leti, cesti sta bili slabo prevozni oziroma neprevozni«, pojasni tajnik KS Planina pri Sevnici Martin Luskar. Na prenovo čaka še okoli deset kilometrov lokalnih cest.