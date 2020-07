ŠENTJUR Osem okužb, brez dodatnih ukrepov

Med tistimi občinami, kjer so v drugem valu epidemije zabeležili opazen porast okužb, je tudi Šentjur. Zabeležili so jih osem.

Poslabšanje stanja pripisujejo neupoštevanju socia lne razdalje in higienskih priporočil NIJZ-ja, posebnih ukrepov pa župan Marko Diaci ne napoveduje.

»Nimamo posebnih pristojnosti, omejitev na javnih površinah pa ne bomo izvajali. Od NIJZ prejmemo zelo malo podatkov, a žarišča, ki so ji identificirali pri nas, imamo pod nadzorom. Upam, da smo število zdaj omejili, očitno pa je, da ljudje ne upoštevajo dovolj omejitev, kot sta na primer socialna razdalja in higiena. Takoj, ko se je v novem valu pojavila prva okužba, smo znova obvestili občane in jih opozorili. Druženja je še vedno veliko, birme, poroke in fantovščine za ta čas niso primerne, virus je še med nami. Najbolj ogrožen je dom starejših, a je zaenkrat varen, stiki z zdravstvenim domom so redni.«

PŠ