Policija poizveduje za neznancem, ki je v Goričici včeraj okoli 13. ure z vrat stanovanjske hiše odtrgal poštni nabiralnik, nato pa z njim razbil steklo na vhodnih vratih.

S ključi, ki so bili na notranji strani vrat, je le ta odklenil in vstopil v hišo, kjer pa je opazil, da so stanovalci doma. Pobegnil je, ne da bi karkoli ukradel, je pa z razbijanjem lastnikom nanesel okoli dvesto evrov gmotne škode.

(fotografija je ponazoritvena)

