ŠENTJUR Odprli 60. varuhov kotiček

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je dopoldne mudil v Šentjurju, kjer je v prostorih upravne enote odprl že 60. varuhov kotiček. Z njim želijo občanom približali institut ombudsmana, v njem so poleg predstavitve na voljo obrazci in napotki, kaj lahko stori varuh in česa ne.

Kdor meni, da so mu kršene pravice, lahko izpolnjen formular pošlje na naslov varuha, pri čemer Svetina opozarja, da varuh ni zgolj še en organ, ki presoja pravilnost posameznih odločitev.

V Šentjurju kršitev ni našel. »Z občino kakšnih posebnih zadev nimamo odprtih. Sva se pa z županom v kratkem pogovoru dotaknila tega zavedanja, da moramo ljudje poznati svoje pravice, vendar da te sežejo do tja, kjer so pravice drugega, kakor tudi da obstajajo upravni postopki in postopki, ki jih občina transparentno izpelje, da pa vedno obstaja sodna pot in nenazadnje na koncu še ustavno sodišče.«

Šentjurski župan Marko Diaci je varuha med drugim seznanil z aktualnostmi ter da ima tudi občina svoje pravice, v vsakem primeru pa vsi skupaj premalo opozarjamo na dolžnosti.

PŠ