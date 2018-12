ŠENTJUR Občinski svet začenja 18.decembra

Konstitutivna seja novoizvoljenega šentjurskega občinskega sveta bo v torek, 18 decembra. Kot je znano, je največ, 13 sedežev v njem zasedlo Gibanje za občino Šentjur županskega zmagovalca Marka Diacija, njegov stolček v občinskem svetu bo zasedel Klemen Grdina. Sledijo SDS (6 sedežev), SMC (2), NSi, DeSUS, SNS, SLS in SD imajo po enega.

Je glede na relativno vroče šentjurske povolivne razmere na otvoritveni seji možno pričakovati kakšno presenečenje? Župan odgovarja pomirjujoče: »O terminu prve seje smo dogovorili z nosilci list, gre pa za ustaljene točke dnevnega reda, kot so poročilo volivne komisije o izidu volitev za župana in občinski svet, imenovana bo komisija za potrditev mandatov in druge formalnosti.«

Tudi glede oblikovanju zametkov podporne koalicije – v boju za župana sta ga podprli stranki NSi in DeSUS – Diaci odgovarja načelno. »Pogovori o oblikovanju koalicije v Šentjurju običajno tečejo na programski ravni, nekaj podobnega bo tudi v tem mandatu. Menim, da so naši cilji zelo dolgoročno zastavljeni, jih bo pa potrebno v okviru vsakoletnega proračuna seveda operacionalizirati in umestiti v proračunske okvirje. Pričakujem dobro in konstruktivno delo občinskega sveta in občinske uprave.«

PŠ