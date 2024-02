Sinja Gračnar, Otroška pevska zbora iz Dobja in Dramelj, drameljski mladinski pevski zbor, Pihalni orkester Šentjur in Gledališka skupine Osnovne šole Franja Malgaja so prejemniki priznanj za kulturne dosežke v občini Šentjur.

Prejeli so jih na osrednji občinski slovesnosti ob kulturnem prazniku v Ipavčevem kulturnem centru, kjer je zbrane nagovorila slavnostna govornica evropska poslanka Ljudmila Novak.

PŠ