ŠENTJUR Občani naj prijavijo škodo po neurju

Občani Šentjurja, ki jim je neurje s poplavami 22. in 23. junija povzročilo škodo na zemljiščih, stavba, infrastrukturi in vodotokih, imajo še do petka čas, de to prijavijo na sedežu občine – ob izpolnitvi ustreznih obrazcev in priložitvi fotografije.

Prijavljeno škodo bo v nadaljevanju ocenila občinska komisija, končno besedo pa bo imela država, ki bo ugotavljala upravičenost zahtevkov in prag prekoračitve škode. Samo na javni komunalni infrastrukturi je bilo na Šentjurskem okoli 200.000 evrov škode. Največ jo je neurje povzročilo v južnem delu občine, v predelu Loke pri Žusmu, ponovno je začel groziti tudi plaz v Dramljah, poškodovanih je več odsekov lokalnih cest.

PŠ