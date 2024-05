ŠENTJUR Nova razstava starih lepotcev

Domači Klub starodobnikov Večno mladi je znova zgledno organiziral zdaj že tradicionalno srečanje starodobnim avtomobilov in motociklov.

Oči si je na starih štirikolesnih in dvokolesnih lepotcev paslo več kot dvatisoč radovednežev, ki niti tokrat niso obžalovali, da so sobotno dopoldne namenili ogledu spektakularne prireditve. Koliko vozil iz Slovenije in tuje se je pripeljalo v Šentjur, je težko oceniti, saj so celotno dopoldne še prihajala in odhajala, toda bilo jih je gotovo preko dvesto.

Zdi se, kot bi se obiskovalci tokrat bolj kot za avtomobilske dedke zanimali za vozila, s katerimi so se tudi sami, gotovo pa njihovi starši, v mladosti še prevažali naokoli.

PŠ