ŠENTJUR New swing quartet z dvema koncertoma v IKC

Legendarna zasedba, ki sloni na gospelu in spiritualu, še vedno pa ima v Šentjurju tihi domicil ter na Zgornjem trgu tudi spominsko sobo, bo 30. decembra v Ipavčevem kulturnem centru izvedla kar dva koncerta. Prvi, ki je bil napovedan ob 20. uri, je bil že pred mesecem dni razprodan, zato so organizatorji dodali še drugega, ki bo ob 17,30 uri.

New swing quartet slavi 50 letnico delovanja. Po desetletju premora so se pred letom dni znova združili in kakor pravijo, o koncu kariere zdaj sploh ne razmišljajo več. Basist Marjan Petan napoveduje, da bo tudi tokratno srečanje s šentjursko publiko nekaj posebnega; »Trije Šentjurčani so začeli to zgodbo, jaz sem se jim pridružil in počutim se Šentjurčana. Medtem smo izgubili našega baritonista Rada Razdevška, velik del koncerta bo v naših srcih posvečen njemu. Prišli bodo ljudje, ki vedo, da smo ponosni, da smo Šentjurčani. Ne nek način se bomo vrnili našim koreninam.« Kvartet bo nastopil ob klavirski spremljavi.

PŠ