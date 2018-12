ŠENTJUR New swing quartet se ni izneveril

Člani legendarne vokalne zasedbe New swing quartet se na včerajšnjih dveh koncertih (drugega, popoldanskega, so zaradi velikega zanimanja občinstva napovedali že mesec dni prej) niso izneverili šentjurskim ljubiteljem gospela in spirituala, kakor tudi oboževalcem drugih zvrsti.

Koncerta sta bila v veliki meri posvečena spomladi umrlemu ustanovnemu članu New swing quarteta Radu Razdevšku Marjanu. Kvartet, ki je nastopil ob klavirski spremljavi in ob pomoči mešanega pevskega zbora Zarja iz Šentvida pri Planini, je dokazal, da se mu desetletna glasbena abstinenca (njegovi člani so sicer bili dejavni v drugih glasbenih projektih) prav nič ne pozna in da kariero nadaljujejo tam, kjer so jo pred dobrim desetletjem prekinili.

PŠ