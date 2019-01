ŠENTJUR New swing quartet – letos videospot in nova skladba?

Le še teden dni počitnic imajo člani New swing quarteta, potem ko so s koncertoma v Ipavčevem kulturnem centru 30. decembra sklenili uspešno lansko sezono, ko so tudi obeležili 50 letnico nastanka zasedbe.

»Do 20. januarja smo prosti, potem se sestanemo, analiziramo za nazaj in dogovorimo za naprej. V tem letu je dogovorjenih že veliko število koncertov, tudi v tujini. Lahko, da se bomo lotili videospota, se pa pogovarjamo, da bi posneli še novo skladbo. Ne vemo točno, kakšna bo, smo dobili za domačo nalogo, da malo razmislimo o tem«, se pošali Marjan Petan, ki obžaluje, da decembra niso uspeli še večkrat stopiti na odre, kajti preprosto zmanjkalo je dni.

»Zelo smo zadovoljni, enkratno je bilo. Imamo veliko srečo, da smo se znova našli. Dva razloga sta: naša glasba, torej gospel in spiritual, in ker smo se združili pravi ljudje, ki dajemo drug drugemu oporo«, nam je še zaupal.

PŠ