ŠENTJUR Navezovalko bi začeli graditi v 2023

Če gre verjeti zagotovilom infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, ki se je danes mudil n a delovnem obisku v Šentjurju, bi navezovalno cesto Dramlje-Šentjur lahko začeli graditi čez tri leta.

Vrtovec v ospredje postavlja skladni regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja, vendar država nima dovolj denarja, da bi 6,2 kilometra dolg odsek z viadukti in tuneli gradila sama, zato bodo sredstva – predvidoma bo potrebnih od 80 do 90 milijonov evrov – iskali v EU.

Šentjurski župan Marko Diaci bo zadovoljen tudi če bodo prve lopate zasadili leto ali dve kasneje, kakor napoveduje minister. »Znova smo dobili zagotovila, da bo cesta šla pod prioriteto A za finančno obdobje 2021-2027, kar je ključno. Projekt je v nacionalnem programu izgradnje avtocest že od leta 2004, od novembra 2011 je znana trasa navezovalne ceste.«

PŠ