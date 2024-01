ŠENTJUR Najvišje število zaposlenih v DSO, direktorica na vratih?

V šentjurskem domu starejših občanov je ta hip zaposlenih 118 delavcev, kar je največ v zgodovini doma.

Ta sprejme 167 stanovalcev in še deset starostnikov v začasni namestitvi v Centru Gustav. Namestitve so v celoti zasedene, kar je glede na nekatere druge domove v državi, drugače, saj ti zavoljo kadrovskega pomanjkanja ne morejo sprejemati novih oskrbovancev.

Š entjurčani so se s kadrovsko problematiko spopadli tako, da so razpisovali zaposlitve izključno za nedoločen čas, med svojimi zaposlenimi pa so iskali takšne, ki se bili pripravljeni izšolati za bolničarje, saj teh najbolj primanjkuje.

Po naših neuradnih podatkih naj bi direktorica doma Vesna Vodišek Razboršek kmalu zapustila položaj in prevzela vodenje Zdravstvenega doma Laško. Na naše vprašanje v zvezi s tem je odgovorila, da bo spremembo pravočasno sporočila, informacije pa ni zanikala, niti potrdila.

