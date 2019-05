ŠENTJUR Najboljši v Turistični patrulji

Občina Šentjur je zmagovalka letošnje Turistične patrulje, v kateri so prikrito in nenapovedano ocenjevali 16 slovenskih krajev, iz naše regije tudi Polzelo in Dobrno. Priznanja so podelili v Ankaranu (na fotografiji).

Projekt prikritega ocenjevanja družno izvajata ena od slovenskih komercialnih radijskih postal in dnevni tabloid. V patruljo pošljejo pri nas živeče tujce, bodisi študente ali poslovneže, ki se morajo s skromno žepnino čim bolj znajti, premagati jezikovne in kulturne prepreke in pridobiti pristne vtise, ki jih nato strnejo v oceno. Šentjursko turistično ponudbo je februarja preučevala nemška študentka.

PŠ