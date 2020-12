ŠENTJUR Nagrajenci ZKD skupina 7 de’ci in zakonca Costo

Zveza kulturnih društev Šentjur je v spremenjenih okoliščinah tudi letos podelila priznanja kulturnim ustvarjalcem.

Opravili so jo istočasno s slovesnim odprtjem vrta Svetinove hiše, ki bo v Šentjurju služil kot novi razstavni prostor.

Prejemniki letošnjih priznanj so Kulturno društvo Avisto s svojo sekcijo – vokalno skupino 7 de’ci ter Tom in Edith Costo.

Predsednica šentjurske zveze kulturnih društev Marija Rataj je ob tem izpostavila dosežke nagrajencev, ki so svojim delom in prizadevanjem izdatno pripomogli, da je kulturna dihala tudi letos, kar je upravni odbor zveze tudi prepoznal in nagradil.

